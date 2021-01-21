20:07 21 Января 2021Происшествия
Бывший вице-спикер заксобрания Ульяновской области получил срок за мошенничество
Ленинский районный суд Ульяновска приговорил к пяти годам колонии общего режима чиновника Заксобрания Игоря Тихонова по делу о хищениях.
Ленинский районный суд Ульяновска приговорил к пяти годам колонии общего режима чиновника Заксобрания Игоря Тихонова по делу о хищениях.
По версии следствия, Тихонов участвовал в мошеннических действиях в деле о закупках медицинского кислорода. Кроме лишения свободы мужчине предстоит выплатить штраф в размере 1 млн рублей. Также ему запрещено занимать должности на государственной службе в течении трех.
Помимо осужденного мужчины обвинение получили экс-министр здравоохранения региона Рашид Абдуллов, экс-директор компании "Ульяновскфармация" Ольга Кузнецова и ее заместитель Евгений Коган.