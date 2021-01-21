Бывший вице-спикер заксобрания Ульяновской области получил срок за мошенничество

Ленинский районный суд Ульяновска приговорил к пяти годам колонии общего режима чиновника Заксобрания Игоря Тихонова по делу о хищениях.

Ленинский районный суд Ульяновска приговорил к пяти годам колонии общего режима чиновника Заксобрания Игоря Тихонова по делу о хищениях.

По версии следствия, Тихонов участвовал в мошеннических действиях в деле о закупках медицинского кислорода. Кроме лишения свободы мужчине предстоит выплатить штраф в размере 1 млн рублей. Также ему запрещено занимать должности на государственной службе в течении трех.

Помимо осужденного мужчины обвинение получили экс-министр здравоохранения региона Рашид Абдуллов, экс-директор компании "Ульяновскфармация" Ольга Кузнецова и ее заместитель Евгений Коган.