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20:07   21 Января 2021
Происшествия

Бывший вице-спикер заксобрания Ульяновской области получил срок за мошенничество

Бывший вице-спикер заксобрания Ульяновской области получил срок за мошенничество

Ленинский районный суд Ульяновска приговорил к пяти годам колонии общего режима чиновника Заксобрания Игоря Тихонова по делу о хищениях.

По версии следствия, Тихонов участвовал в мошеннических действиях в деле о закупках медицинского кислорода. Кроме лишения свободы мужчине предстоит выплатить штраф в размере 1 млн рублей. Также ему запрещено занимать должности на государственной службе в течении трех.

Помимо осужденного мужчины обвинение получили экс-министр здравоохранения региона Рашид Абдуллов, экс-директор компании "Ульяновскфармация" Ольга Кузнецова и ее заместитель Евгений Коган.

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#суд #мошенничество #срок #ульяновск

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