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20:02   21 Января 2021
Политика

Глава Минобороны РФ прибыл на переговоры в Мьянму

Глава Минобороны РФ прибыл на переговоры в Мьянму

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Мьянму с официальным визитом, сообщает пресс-секретарь главы ведомства Россияна Марковская.

Шойгу приехал в Нейпьидо, где он встретится с главнокомандующим вооруженными силами Мьянмы, старшим генералом Мин Аун Хлайном. Согласно уточнению Марковской, стороны обсудят военно-техническое сотрудничество и обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее главы Минобороны России и Армении провели переговоры по Карабаху. Они обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, оперативную ситуацию в НКР и ряд моментов, связанных с поиском пропавших без вести.

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