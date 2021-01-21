Сотни рабочих вышли на улицы Петербурга для ликвидации последствий циклона

Сотрудники коммунальных служб Северной столицы подготовились к уборке мегаполиса от обильного снегопада.

Сотрудники коммунальных служб Северной столицы подготовились к уборке мегаполиса от обильного снегопада.

Сильный снегопад и метель прогнозируют синоптики в Санкт-Петербурге. В связи с этим городские власти осуществляют мероприятия по ликвидации последствий циклона.

Так, к уборке улиц уже привлекли 909 единиц техники и 1246 работников дорожных предприятий. При этом в случае необходимости задействуют дополнительные резервы. Введенный в мегаполисе режим повышенной готовности будет действовать до 15 часов 22 января.