Россиянам в 2020 году выдали минимум кредитных карт за последние четыре года

Показатель выданных кредитов банками в России по итогам 2020 года равен 9 млн, что является минимумом с 2017 года, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Показатель выданных кредитов банками в России по итогам 2020 года равен 9 млн, что является минимумом с 2017 года, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Количество кредиток на 21,5% меньше, чем в 2019 году. Последний раз такой низкий уровень наблюдался в 2017 году — 6,9 млн кредиток. Наибольший объем выдачи карт зафиксирован в Москве — 556,1 тысячи экземпляров, в Московской области – 386,6 тысячи, Санкт-Петербурге – 331,1 тысячи, а также в Башкирии — 291,7 тысячи.

При этом сильное сокращение объема выдачи кредиток наблюдается в Московской области — на 30,9%, в Москве — на 30%, в Приморском крае — на 29,8%, в Татарстане — на 28,5%. Во время режима самоизоляции с весны 2020 года выдача кредитных карт банками сократилась более чем на 60% относительно 2019 года, отметили в НБКИ.