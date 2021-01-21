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19:53   21 Января 2021
Происшествия

Депутата Госсобрания Мордовии Брыкова арестовали по делу о взятке в 7 млн рублей

Депутата Госсобрания Мордовии Брыкова арестовали по делу о взятке в 7 млн рублей

Ленинский районный суд Саранска поместил в СИЗО на срок до 17 марта 2021 года депутата Мордовии Вячеславу Брыкову, которого подозревают в незаконной передаче денег.

По версии следствия, Брыков конце декабря 2015 года, находясь в должности председателя совета директоров ПАО КБ "МПСБ", действовал вместе акционером предприятия и передал управляющему отделением Национального банка по Республике Мордовия сумму в размере 7 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства. Стороны подписали документ о купли-продажи акций коммерческой организации.

Двум другим предполагаемым преступникам инстанция уже избрала меру пресечения в виде домашнего ареста. Им инкриминировали получение взятки, а также в проведении операции о преднамеренном банкротстве.

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