Александра Гордона экстренно госпитализировали с коронавирусом в Москве

Известный российский телеведущий Александр Гордон госпитализирован в одну из столичных клиник в связи с заражением коронавирусной инфекцией.

Известный российский телеведущий Александр Гордон госпитализирован в одну из столичных клиник в связи с заражением коронавирусной инфекцией.

Александр Гордон был госпитализирован в Москве с положительным тестом на COVID-19. Об этом рассказал друг 56-летнего телеведущего. Он заметил, что Гордон чувствует себя удовлетворительно, однако высокая температура имеет место. Сам Гордон информацию о своей госпитализации никак не комментировал. Более того, пока неизвестно, в какое медицинское учреждение госпитализировали телеведущего.

Новый тип коронавирусной инфекции впервые выявили у жителя китайской провинции Хубэй. В марте прошлого года Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19, а в некоторых странах власти ввели режим чрезвычайной ситуации.