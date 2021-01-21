Российский политолог посоветовал японцам не претендовать на Южные Курилы

Россия готова противостоять военным провокациям Японии по Южным Курилам. Такое мнение выразил востоковед и политолог Евгений Сатановский в Telegram-канале.

Россия готова противостоять военным провокациям Японии по Южным Курилам. Такое мнение выразил востоковед и политолог Евгений Сатановский в Telegram-канале.

Евгений Сатановский прокомментировал заявление японского премьера Есихидэ Суга. Политик провозгласил суверенитет Японии над Южными Курилами.

По мнению российского политолога, Курильские острова всегда были частью РФ, ей и останутся. Востоковед отмечает, что в последние годы РФ надежно укрепила острова, поэтому попытки японцев завладеть Курилами бессмысленны.

"Они (Южные Курилы. — Прим. ред.) в последние годы изрядно укреплены и готовы к каким угодно попыткам проведения в их районе военных провокаций. Хоть вместе с американцами их японцы у нас могут попробовать отнять, хоть порознь, неважно", — пишет Сатановский.

Эксперт в ироничной форме предлагает Японии "не мелочиться" и объявить о суверенитете над всеми Курильскими островами. Он также "советует" японским властям подумать насчет Бирмы, Китая с Тайванем, Сингапура и всей Юго-Восточной Азии.

Ранее телеканал "360" писал, что Евгений Сатановский объяснил, как выгнать США с постсоветского пространства.