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19:36   21 Января 2021
Политика

Российский политолог посоветовал японцам не претендовать на Южные Курилы

Российский политолог посоветовал японцам не претендовать на Южные Курилы

Россия готова противостоять военным провокациям Японии по Южным Курилам. Такое мнение выразил востоковед и политолог Евгений Сатановский в Telegram-канале.

Евгений Сатановский прокомментировал заявление японского премьера Есихидэ Суга. Политик провозгласил суверенитет Японии над Южными Курилами.

По мнению российского политолога, Курильские острова всегда были частью РФ, ей и останутся. Востоковед отмечает, что в последние годы РФ надежно укрепила острова, поэтому попытки японцев завладеть Курилами бессмысленны.

"Они (Южные Курилы. — Прим. ред.) в последние годы изрядно укреплены и готовы к каким угодно попыткам проведения в их районе военных провокаций. Хоть вместе с американцами их японцы у нас могут попробовать отнять, хоть порознь, неважно", — пишет Сатановский.

Эксперт в ироничной форме предлагает Японии "не мелочиться" и объявить о суверенитете над всеми Курильскими островами. Он также "советует" японским властям подумать насчет Бирмы, Китая с Тайванем, Сингапура и всей Юго-Восточной Азии.

Ранее телеканал "360" писал, что Евгений Сатановский объяснил, как выгнать США с постсоветского пространства.

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#япония #курилы #сатановский

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