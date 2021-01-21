В Татарстане завели уголовное дело из-за призывов к участию в беспорядках

В Татарстане граждан, которые размещали в социальных сетях призывы к участию в беспорядках 23 января, ждет уголовная ответственность.

В Татарстане граждан, которые размещали в социальных сетях призывы к участию в беспорядках 23 января, ждет уголовная ответственность.

Сотрудники правоохранительных органов республики возбудили уголовное дело по факту размещения в соцсетях массовых призывов к участию в несанкционированных митингах в поддержку скандально известного блогера Алексея Навального. Злоумышленник не только призывал устраивать беспорядки, но и сопровождал свою агитацию инструкциями по антиобщественному поведению, как отметили в пресс-службе следственного управления СК РФ.

Соратники Навального и члены признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" призывают граждан выйти на акцию 23 января и потребовать освобождения блогера из СИЗО. В настоящее время Навального содержат в следственном изоляторе "Матросская тишина", где он пробудет до 15 февраля по решению Химкинского суда. Навального заключили под стражу 17 января сразу после его возвращения из ФРГ, где он укрывался от судебного преследования. На его задержании настояла ФСИН, представители которой отметили, что блогер уклонялся от выполнения условий испытательного срока по делу "Ив Роше".