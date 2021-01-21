Мария Захарова назвала нелегитимными санкции Евросоюза в отношении Дамаска

Давление Евросоюза на Сирию препятствует нормализации ситуации в стране. Об этом спикер МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге.

Давление Евросоюза на Сирию препятствует нормализации ситуации в стране. Об этом спикер МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге.

Дипломат порекомендовала Евросоюзу не уподобляться Соединенным Штатам и прекратить ужесточать санкционное давление на сирийское государство. По мнению официального представителя российского МИД, такие действия лишь усугубляют положение в республике.

"Мы призываем Евросоюз проявить здравомыслие, вернуться в международно-правовое поле. Пора, наконец, отменить введенные Евросоюзом нелегитимные односторонние ограничения в отношении Дамаска на благо сирийского народа, о котором так заботится западное сообщество", — сказала Захарова.

Спикер МИД РФ считает, что Евросоюз должен обеспечить стабильность и безопасность в Сирии. Она также отметила, что введенные ЕС ограничения против Дамаска, учитывая непростую ситуацию с пандемией коронавируса, спровоцировали резкое обострение социально-экономического кризиса в Сирии в прошлом году .