Новый ямальский муниципальный приют для животных готов на 95%

Муниципальный приют для бездомных животных откроют в административном центре Ямало-Ненецкого автономного округа — городе Салехарде.

Муниципальный приют для бездомных животных откроют в административном центре Ямало-Ненецкого автономного округа — городе Салехарде.

На территории ЯНАО работают уже девять подобных учреждений. Строительство очередного приюта завершено на 95%. Одновременно там смогут находиться до 140 животных, отмечает издание "Ямал-Регион". В год учреждение сможет принять до 500 четырехлапых.

Возле здания приюта появятся вольеры. Там смогут жить до 80 собак. Проект комплекса для бездомных животных разработан специалистами из Тюмени с учетом суровой ямальской зимы. Будки для собак утеплят. Помещения приюта будут оснащены большими оконными проемами для вольерного выгула кошек. К тому же продумана дренажная система в полу. Комплекс будет состоять из карантинного блока, контрольно-пропускного пункта, здания приюта и вольерной зоны на улице.