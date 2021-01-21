Антироссийская резолюция по Навальному принята депутатами ЕП

Депутаты Европарламента приняли резолюцию по блогеру Алексею Навальному. Парламентарии требуют приостановить реализацию проекта "Северный поток — 2".

Депутаты Европарламента приняли резолюцию по блогеру Алексею Навальному. Парламентарии требуют приостановить реализацию проекта "Северный поток — 2".

Стоит отметить, Навальному пришлось вернуться в Россию не по своей воле. По мнению политолога Марата Гогуадзе, блогер надоел Германии, поэтому его отправили в Москву.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы РФ Александр Шерин рассказал о роли Навального в атаке на "СП-2". Его заранее для этого готовили. Однако Россия сможет отразить все попытки остановить строительство газопровода.