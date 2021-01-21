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19:04   21 Января 2021
Политика

Антироссийская резолюция по Навальному принята депутатами ЕП

Антироссийская резолюция по Навальному принята депутатами ЕП

Депутаты Европарламента приняли резолюцию по блогеру Алексею Навальному. Парламентарии требуют приостановить реализацию проекта "Северный поток — 2".

Стоит отметить, Навальному пришлось вернуться в Россию не по своей воле. По мнению политолога Марата Гогуадзе, блогер надоел Германии, поэтому его отправили в Москву.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы РФ Александр Шерин рассказал о роли Навального в атаке на "СП-2". Его заранее для этого готовили. Однако Россия сможет отразить все попытки остановить строительство газопровода.

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#россия #европарламент #навальный #северный поток - 2

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