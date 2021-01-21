19:04 21 Января 2021Политика
Антироссийская резолюция по Навальному принята депутатами ЕП
Депутаты Европарламента приняли резолюцию по блогеру Алексею Навальному. Парламентарии требуют приостановить реализацию проекта "Северный поток — 2".
Депутаты Европарламента приняли резолюцию по блогеру Алексею Навальному. Парламентарии требуют приостановить реализацию проекта "Северный поток — 2".
Стоит отметить, Навальному пришлось вернуться в Россию не по своей воле. По мнению политолога Марата Гогуадзе, блогер надоел Германии, поэтому его отправили в Москву.
Ранее стало известно, что депутат Госдумы РФ Александр Шерин рассказал о роли Навального в атаке на "СП-2". Его заранее для этого готовили. Однако Россия сможет отразить все попытки остановить строительство газопровода.