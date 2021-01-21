Леонид Кравчук анонсировал новые украинские санкции против России

Гражданский вооруженный конфликт на Украине можно решить санкциями против РФ, считает глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

Гражданский вооруженный конфликт на Украине можно решить санкциями против РФ, считает глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

Противостояние в Донбассе станет причиной введения новых ограничительных мер в отношении России, заявил первый президент Украины, слова которого приводит украинская газета "Вести". Он также подчеркнул, что пакет санкций получит большее разнообразие.

"Санкции будут расширяться и становиться более разнообразными", — сказал Кравчук.

Новые ограничения в отношении России якобы смогут урегулировать ситуацию в Донбассе, утверждает бывший украинский лидер. Также он подчеркнул, что разрешение этого вопроса военным путем невозможно.