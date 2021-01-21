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19:02   21 Января 2021
Политика

Леонид Кравчук анонсировал новые украинские санкции против России

Леонид Кравчук анонсировал новые украинские санкции против России

Гражданский вооруженный конфликт на Украине можно решить санкциями против РФ, считает глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

Противостояние в Донбассе станет причиной введения новых ограничительных мер в отношении России, заявил первый президент Украины, слова которого приводит украинская газета "Вести". Он также подчеркнул, что пакет санкций получит большее разнообразие.

"Санкции будут расширяться и становиться более разнообразными", — сказал Кравчук.

Новые ограничения в отношении России якобы смогут урегулировать ситуацию в Донбассе, утверждает бывший украинский лидер. Также он подчеркнул, что разрешение этого вопроса военным путем невозможно.

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#россия #украина #санкции #кравчук

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