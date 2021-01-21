19:02 21 Января 2021Политика
Леонид Кравчук анонсировал новые украинские санкции против России
Гражданский вооруженный конфликт на Украине можно решить санкциями против РФ, считает глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
Гражданский вооруженный конфликт на Украине можно решить санкциями против РФ, считает глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
Противостояние в Донбассе станет причиной введения новых ограничительных мер в отношении России, заявил первый президент Украины, слова которого приводит украинская газета "Вести". Он также подчеркнул, что пакет санкций получит большее разнообразие.
"Санкции будут расширяться и становиться более разнообразными", — сказал Кравчук.
Новые ограничения в отношении России якобы смогут урегулировать ситуацию в Донбассе, утверждает бывший украинский лидер. Также он подчеркнул, что разрешение этого вопроса военным путем невозможно.