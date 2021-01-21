Роскачество предостерегло от покупки в интернете вакцин от COVID-19

Иностранные вакцины пока не поставляются в РФ, поэтому любое предложение по продаже препаратов — фейк.

Эксперты Роскачества предостерегают от мошеннических сайтов, которые торгуют вакциной от коронавируса, в том числе официально не продающейся в России. Об этом «Политике Сегодня» рассказали в пресс-службе организации.

Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина рассказала, что только за первые 12 дней 2021 года эксперты зафиксировали более тысячи фейков и объявлений, связанных с COVID-19. При этом значительная их часть (более 500 объявлений в социальных сетях и поисковых системах) посвящена продаже ложных справок об отсутствии коронавируса.

«Беспокойство вызывает тот факт, что мошенники очень активно "продают" через интернет вакцины от COVID-19, в том числе эксплуатируют недоверие некоторых граждан к отечественному продукту, предлагая приобрести зарубежные вакцины — например, от компаний Pfizer и Moderna», — говорится в сообщении организации.

В Роскачестве предупредили, что иностранные вакцины пока не поставляются в РФ, поэтому любое предложение по продаже препаратов — фейк. Организация добавила, что даже если пользователь получит заказанный препарат, нет гарантий, что он не нанесет вред его здоровью.

Роскачество посоветовало не переходить в мессенджерах, соцсетях и поисковиках по ссылкам на сомнительные сайты, не вводить там свои данные и не покупать нелегальные вакцины и поддельные документы об отсутствии COVID-19.

«В лучшем случае это просто потеря денег, в худшем – состав преступления», — предупредили специалисты.

Первая в мире и в России вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в августе. Препарат создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важные преимущества которой — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Кроме того, в РФ прошел регистрацию еще один препарат — от центра «Вектор».

В декабре в стране началась вакцинация «Спутником» — сначала в Москве, а с 14 декабря в других регионах. Сначала прививка была доступна только медикам, учителям, социальным работникам, сотрудникам правоохранительных органов. Позже возможность вакцинации стала доступна работникам транспорта, СМИ и еще нескольким категориям граждан.

13 января президент РФ Владимир Путин поручил со следующей недели начать массовую вакцинацию всех россиян. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что привить планируется 60% взрослого населения России.