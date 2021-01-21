Меркель заявила о надежде на более конструктивную позицию США по СП-2

По словам немецкого канцлера, санкции США против газопровода — «неуместное средство».

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала экстерриториальные санкции США против «Северного потока — 2» «неуместным средством». Такое мнение политик выразила на брифинге в Берлине.

«Но тогда мы также должны говорить о том, какие экономические отношения в газовой сфере с Россией приемлемы, а какие нет Речь не идет о том, что между США и Россией нет никаких отношений в нефтяной сфере, например. Нужно рассматривать все это в целом, поговорить друг с другом, есть ли желание вести торговлю газом с Россией, и какой уровень зависимости будет приемлем. Я считаю эти экстерриториальные санкции в любом случае средством, которое неуместно», — сказала фрау Меркель.

Ангела Меркель назвала «неуместным средством» санкции США по «Северному потоку — 2». Позиция Берлина по газопроводу неизменна, добавила канцлер Германии:https://t.co/JfiZ7SN7xW pic.twitter.com/awgvu6rdgS — Известия (@izvestia_ru) January 21, 2021

Также канцлер ФРГ выразила надежду, что смена политической власти в Америке поспособствует более конструктивным отношениям между Вашингтоном и Берлином. Первые изменения уже есть, отметила Меркель. Речь идет о тех указах, которые Джо Байден успел подписать сразу после инаугурации 20 января.

Ранее кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что команда Байдена продолжит предпринимать все усилия, чтобы остановить строительство газопровода.

«Избранный президент полностью согласен с вами, что “Северный поток — 2” — это плохая идея», — сказал Блинкен во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Кроме того, он добавил, что Байден попытается использовать «все средства убеждения, которые у нас есть».

Администрация Байдена будет пытаться остановить проект "Северный поток - 2", заявил Блинкен:https://t.co/PHrgA5OF3W pic.twitter.com/YeIl0PHxQJ — ТАСС (@tass_agency) January 19, 2021

Американская сторона ввела очередные санкции против строительства газопровода 19 января. В частности, они коснулись судна-трубоукладчика «Фортуна» и его владельца ООО «КВТ-Рус».

Российская энергетическая компания «Газпром» предупредила о том, что проект может быть приостановлен, однако подчеркнула о намерении его достроить, несмотря на давление.

На американские санкции отреагировала и немецкая сторона. В частности, Министерство экономики и энергетики ФРГ заявило, что с сожалением восприняло решение США расширить санкции в отношении «Северного потока — 2».

Ранее немецкое издание Spiegel заявило, что Европарламент может потребовать от Евросоюза остановить строительство трубопровода из-за ареста российского блогера Алексея Навального.

Кроме того, в резолюции якобы содержатся рекомендации по введению санкций против физических и юридических лиц, которые «участвовали в решении об аресте и заключении». Среди таких ограничительных мер могут быть — ограничение передвижения по территории ЕС, заморозка активов.

Европарламент потребует от ЕС приостановить строительство газопровода "Северный поток-2" и ввести санкции в отношении России из-за задержания Навального. Об этом пишет Spiegel, ссылаясь на проект резолюции Европарламента, оказавшийся в его распоряжении. https://t.co/ULSg2yMzAD — bbcrussian (@bbcrussian) January 21, 2021

Алексея Навального задержали 17 января по прилету в аэропорт Шереметьево, так как ранее его объявили в розыск.

«В аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока», — передает ведомство.

До 30 декабря 2020 года блогер находился на испытательном сроке, а ранее был осужден за хищение свыше 26 миллионов рублей у компании «Ив Роше». Из-за систематического нарушения условий, 29 декабря прошлого года был объявлен в федеральный розыск.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Поставка газа будет осуществляться из России через Балтийское море в Германию. Также трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Польши и Дании.