Тренер по прыжкам объяснил, почему нельзя переносить Олимпиаду в Токио

Заслуженный тренер России по прыжкам в воду Сергей Гальперин считает, что нельзя переносить или отменять Олимпийские игры в Токио.

Заслуженный тренер России по прыжкам в воду Сергей Гальперин считает, что нельзя переносить или отменять Олимпийские игры в Токио.

Большинство японцев ранее высказались за отмену соревнований. Их решение обусловлено беспокойством за свое здоровье и сложной эпидемиологической ситуацией в мире. Однако Гальперин считает, что нельзя лишать спортсменов шанса выступить на Олимпиаде.

"Сегодня спортсмен молодой, а через четыре года уже может не попасть на главное соревнование в своей жизни. Для тех, кому за 27 лет, это и вовсе последний шанс, поэтому я считаю, что Олимпиаду нужно проводить", — объяснил он в разговоре с "360".

В Международном олимпийском комитете исключили возможность переноса или отмены Олимпийских игр в Токио. Там прозвучало предложение провести игры без иностранных зрителей.