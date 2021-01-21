Выдача кредитных карт в 2020 году в России сократилась на 26%

Банки РФ выдали в 2020 году 8,15 миллиона кредитных карт, что на 26% меньше, чем в предыдущем году (11 миллионов карт). Таковы данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которые имеются в распоряжении «Политики Сегодня».

Банки РФ выдали в 2020 году 8,15 миллиона кредитных карт, что на 26% меньше, чем в предыдущем году (11 миллионов карт). Таковы данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которые имеются в распоряжении «Политики Сегодня».

В минувшем декабре кредитные организации выдали населению 917 тысяч карт, что на 21% больше, чем в ноябре 2020 года. При этом по сравнению с декабрем 2019 года выдачи сократились на 13%.

Генеральный директор ОКБ Артур Александрович отметил, что выдачи «кредиток» в ушедшем году сильно сократились из-за трехкратного падения весной на фоне первой волны коронавируса. Затем выдачи постепенно восстанавливались, но во время второй волны банки вновь ужесточили кредитные политики. Впрочем, прогнозы Александрович дает оптимистичные:

«В этом году результаты однозначно будут лучше, чем в прошлом, и мы надеемся, что банкам удастся вернуться к уровню 2019 года», — считает

По количеству выдачт кредитных карт в РФ лидируют 30 регионов. Среди них наибольший рост в декабре по сравнению с ноябрем произошел в Приморском крае, Пермском крае и Иркутской области (+8% в каждом). В Петербурге он составил 4%. В столице же выдачи не изменились (0%).

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за декабрь было выдано на 16,5% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Выдача новых «кредиток» в IV квартале 2020 года оказалась на 17% меньше год к году. Что касается среднего Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по кредитным картам, в завершение 2020 года он достиг 662 баллов (минимальное значение – 300 баллов, максимальное — 850), увеличившись за год на 13 баллов.