18:27 21 Января 2021Происшествия
Москвичку госпитализировали после ДТП на Арбате
В центре Москвы произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина, стоящая на тротуаре.
В центре Москвы произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина, стоящая на тротуаре.
В районе дома №9 по улице Воздвиженке столкнулись два легковых автомобиля. После этого один из них отлетел на тротуар и задел женщину, которая проходила мимо. Она получила травмы и была госпитализирована в городскую больницу. Врачи оказывают ей необходимую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.
Отмечается, что из-за случившегося движение по Воздвиженке в сторону Нового Арбата было остановлено.