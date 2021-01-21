Москвичку госпитализировали после ДТП на Арбате

В центре Москвы произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина, стоящая на тротуаре.

В центре Москвы произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина, стоящая на тротуаре.

В районе дома №9 по улице Воздвиженке столкнулись два легковых автомобиля. После этого один из них отлетел на тротуар и задел женщину, которая проходила мимо. Она получила травмы и была госпитализирована в городскую больницу. Врачи оказывают ей необходимую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

Отмечается, что из-за случившегося движение по Воздвиженке в сторону Нового Арбата было остановлено.