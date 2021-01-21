Жертвами пожара в нелегальном доме престарелых в Харькове стали 15 человек

Минимум 15 пенсионеров погибли в результате пожара, произошедшего в переоборудованном под дом престарелых здании Харькова.

Минимум 15 пенсионеров погибли в результате пожара, произошедшего в переоборудованном под дом престарелых здании Харькова.

Пожар в Харькове унес жизни 15 человек, сообщили сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 21 января. Возгорание охватило площадь порядка 100 квадратных метров. Известно, что еще 11 человек получили травмы различной степени тяжести.

По предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с электронагревательными приборами. К ликвидации пожара были привлечены 28 пожарных и семь единиц техники. В обстоятельствах происшествия предстоит разбираться правоохранителям.