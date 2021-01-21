Депутат бундестага: Лашет обеспечит Меркель безопасный уход из политики

Член комитета по международной политике Вальдемар Гердт объяснил, почему Меркель поддержала кандидатуру Лашета на выборах председателя ХДС.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии», член комитета по международной политике Вальдемар Гердт объяснил, почему канцлер ФРГ Ангела Меркель решила оставить свой пост. По его словам, политик «физически устала». Таким мнением он поделился на пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот».

Как отметил Гердт, Меркель приходилось проводить непростую политику: лавировать между двумя сильными державами — Соединенными Штатами и Россией.

«Место, где она находится, не очень простое. Это шпагат между США и Россией. Это тяжело. Важно действовать в интересах своей страны, при этом понимая, что можно попасть под молоток заокеанских друзей. Ей приходится, понимая, куда все ведет, лавировать между двумя стульями. Срок у нее большой, критика накапливается. Физически устала», — полагает гость «Патриота».

Ранее депутаты ХДС выбрали нового председателя. Им стал премьер-министр земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет, заработавший 521 голос. После объявления результатов Лашет поблагодарил делегатов за доверие, а конкурентов — за честную борьбу.

Кандидатуру Лашета поддержала сама Меркель. Вероятно, у него будут все шансы стать кандидатом на пост канцлера от ХДС. Выборы в бундестаг пройдут в сентябре.

Гердт выразил мнение, что Лашет стал очередной политической фигурой, чье назначение важно в русле безопасного ухода Меркель.

«Это продолжение многолетней стратегии Ангелы Меркель. Она выставила Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Урсулу фон дер Ляйен. Ей важно выставлять вокруг себя личности, которые таковыми не являются. Они не отличаются харизмой, не являются ведущими политиками. Но она тогда выглядит более стабильной и надежной. Лашет обеспечит безопасный уход Меркель из политики, если она на это решится», — считает Гердт.

Кроме того, в студии обсудили шансы достроить «Северный поток — 2» после ухода Меркель. По мнению депутата бундестага, ни одна из сторон не может себе позволить сейчас отказаться от завершения проекта.

«У СП-2 нет шансов не быть достроенным. У нас энергетическая корзина в таком дефиците. Мы далеко не покрываем наши потребности. Конечно, это игра дипломатов. Надо садиться за стол и торговаться», — заявил Гердт.

С другой стороны, текущая ситуация с газопроводом в какой-то мере является испытанием немецкого суверенитета на прочность, продолжил участник пресс-конференции.

«В данной истории ставится проба на суверенитет Германии, может страна принимать решения в национальных интересах или не может, потому что зависимость от американцев слишком большая», — объясняет политик.

Ранее лидер немецкой партии Зеленых Анналена Бэрбок раскритиковала Лашета за «отсутствие ориентиров во внешней политике». Об этом сообщил Der Spiegel.

«Будущий лидер сильнейшей партии в стране должен иметь четкое представление о внешней политике», — заявила она.

Кроме того, политик призвала Лашета отказаться от поддержки «Северного потока — 2». По ее словам, проект посягает на «интересы восточноевропейских соседей в области безопасности».