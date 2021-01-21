Стало известно о намерениях Сбербанка выпустить свою криптовалюту

Сбербанк намерен выпустить собственную криптовалюту уже к весне текущего года, как стало известно из слов заместителя председателя правления компании Анатолия Попова.

Сбербанк намерен выпустить собственную криптовалюту уже к весне текущего года, как стало известно из слов заместителя председателя правления компании Анатолия Попова.

С этой целью финансовый конгломерат подал заявку в начале января в Центральный банк Российской Федерации. Собственная цифровая валюта Сбербанка будет называться сберкоин.

"Рассчитываем на то, что наша заявка будет одобрена", — поделился Попов с журналистами.

Он добавил, что Сбербанк технологически готов как к запуску, так и к дальнейшей работе с нововведением. Технология уже была протестирована сотрудниками кредитной организации, которые отметили удобство валюты для клиентов. В первую очередь сберкоин будут применять в области цифровых векселей, подытожил представитель Сбербанка.