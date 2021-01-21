СМИ сообщили о планах правительства продлить льготную ипотеку

В Российской Федерации могут продлить действие государственной программы, предоставляющей ипотечные льготы для населения.

В Российской Федерации могут продлить действие государственной программы, предоставляющей ипотечные льготы для населения.

Об этом рассказали несколько источников в финансовых кругах, знакомых с ситуацией. Возможность продления меры поддержки обсуждалась на совещании президента России Владимира Путина в четверг.

Глава государства согласился с заявлениями регулятора о росте цен на рынке жилой недвижимости, отметив позитивное влияние инициативы на строительную отрасль в России. В итоге ЦБ не против продления программы, если она подлежит некоторым модификациям. В частности, льготы могут продлить до 31 декабря только для некоторых регионов, передает "Интерфакс".