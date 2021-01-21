Участник «Своей игры» оценил идею введения COVID-паспортов

В отдельных регионах страны их вводить глупо, полагает эрудит.

В России вовсю идет дискуссия о возможности введения в регионах COVID-паспортов. О том, что эту тему в Кремле «прорабатывают», ранее заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Участник «Своей игры», писатель и медицинский эксперт Александр Эдигер считает, что эта мера пока не нужна.

В беседе с «Политикой Сегодня» он рассказал, что сам факт вакцинации еще не говорит о том, что человек обладает иммунитетом и перестал «делиться» вирусом с окружающими. Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) Эдигер похвалил за «всплеск реальной интеллектуальной деятельности».

«Абсолютным бредом является в этой ситуации российский вариант, когда одни регионы будут иметь COVID-паспорта, вторые — не будут», — сказал медицинский эксперт.

Если подобная практика будет вводится по всему миру, добавил Эдигер, то мнение медицинских специалистов будут спрашивать в последнюю очередь. На первое место выйдет политика, отметил участник «Своей игры»:

«Медики сейчас, в первую очередь на Западе, лишены права голоса».

В заключении Александр Эдигер предположил, что COVID-паспорта едва ли будут введены повсеместно.