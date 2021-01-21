Правоохранители задержали Любовь Соболь за призывы к беспорядкам

Юриста некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) Любовь Соболь задержали и везут в ОВД Донской.

Юриста некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) Любовь Соболь задержали и везут в ОВД Донской.

Со слов адвоката Владимира Воронина, Любовь Соболь везут в отделение МВД для составления протокола по причине призывов к незаконной акции 23 января 2021 года с ее стороны.

Известно, что Соболь села в автомобиль своего адвоката, после чего сотрудники московской полиции преградили путь машине. Они сообщили, что должны составить на юриста ФБК (является иностранным агентом) протокол, так как она призывала к несанкционированной акции. Об этом Воронин написал в своем Twitter.

Федеральное агентство новостей также сообщало о решении Роскомнадзора в отношении интернет-площадок, на которых размещают призывы для подростков к участию в протестах. Они понесут административное наказание за данное правонарушение.