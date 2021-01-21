Число безработных граждан заметно снизилось в России

Количество безработных россиян с сентября 2020 года сократилось на 1,1 млн, составив 2,6 млн человек. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

Количество безработных россиян с сентября 2020 года сократилось на 1,1 млн, составив 2,6 млн человек. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

Минэкономразвития прогнозирует, что по итогам 2020 года безработица в стране упадет до 5,7%. На текущий момент перед правительством стоит задача привести показатели к докризисному уровню.

Для стабилизации ситуации министерство рассматривает повышение числа временных рабочих мест, а также работу по федеральному проекту по обучению граждан новым профессиям, отметил Пудов.

Президент России Владимир Путин в конце прошедшего года отметил, что темп сокращения уровня безработицы не свидетельствует о кардинальном переломе на рынке труда. В связи с этим глава государства поручил правительству до конца 2021 года восстановить уровень занятости населения до уровня 2019 года.