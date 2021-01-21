Генпрокурор назвал Навального преступником и напомнил про его грехи

Арестованный блогер Алексей Навальный не является жертвой. По мнению генпрокурора Игоря Краснова, этот человек — преступник.

Арестованный блогер Алексей Навальный не является жертвой. По мнению генпрокурора Игоря Краснова, этот человек — преступник.

Руководитель надзорного органа обратил внимание, что блогеру был вынесен обвинительный приговор, который вступил в силу. Именно это решение суда подтверждает совершенное им преступление, сообщил "Коммерсантъ".

Краснов указал и на тот факт, что Навальному предъявлено обвинение о клевете. В качестве потерпевшего проходит ветеран ВОВ, которого фигурант публично оскорбил.

Условный срок Навальный получил по делу "Ив Роше". Суд возложил на него ряд обязанностей. В период испытательного срока Навальный их не выполнил. Ему ранее были разъяснены последствия, если он проигнорирует судебные требования. У стражей порядка были все основания задержать прилетевшего в Москву блогера, что они и сделали.