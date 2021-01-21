Журналист Рено Жирар назвал антироссийскую политику Запада безрезультативной

Геополитолог и обозреватель газеты Figaro Рено Жирар прокомментировал санкционную политику Запада против РФ. Мнение французского журналиста приводят СМИ.

Геополитолог и обозреватель газеты Figaro Рено Жирар прокомментировал санкционную политику Запада против РФ. Мнение французского журналиста приводят СМИ.

Рено Жирар уверен, что во внешней политике Америки долгое время отсутствовала ясность и понимание текущего положения дел. В связи с этим новый президент США Джо Байден должен немедленно заявить о приверженности пятой статье устава НАТО, обеспечивающей вмешательство Штатов в случае нападения на союзное государство.

"Как только Польша и страны Балтии обретут уверенность, Вашингтону придется осознать, что политика санкций против Москвы не сработала", — считает Рено Жирар.

Кроме того, Жерар придерживается мнения, что Соединенные Штаты не смогут установить в России прозападный режим. Существует только один способ, который поможет Вашингтону наладить контакты с Москвой. Это станет возможно только посредством торговли и дипломатического компромисса.

Геополитолог заявил, что если бы отношения России и Америки наладились, страны могли бы вместе бороться, например, с радикальным исламизмом.

Телеканал "360" ранее писал, что Белый дом оценил возможность разговора Байдена и президента РФ Владимира Путина.