Навальный построил оскорбления в адрес Пригожина, сославшись на "информацию из интернета"

Представитель блогера Алексея Навального в суде по иску бизнесмена Евгения Пригожина попытался добиться оправдания на основе сетевых публикаций.

Представитель блогера Алексея Навального в суде по иску бизнесмена Евгения Пригожина попытался добиться оправдания на основе сетевых публикаций.

Пресс-служба компании "Конкорд" сообщила, что Люблинский районный суд в четверг рассмотрел иск Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации. Защита блогера в ходе заседания предложила приобщить интернет-публикации к материалам дела. По утверждению стороны ответчика, оскорбительные высказывания основателя ФБК (признан иноагентом в РФ) в адрес петербургского предпринимателя основаны на информации, найденной в Сети.

"Суд отклонил просьбу, так как информация, взятая из интернета, не является допустимым доказательством и, следовательно, не может стать основанием для использования оскорбительных высказываний", — отметили в пресс-службе.

Исковое заявление Пригожина имеет отношение к публикации Навального в Twitter. Блогер бездоказательно заявил о якобы причастности бизнесмена к поставкам некачественной еды в образовательные учреждения и оскорбил его. Истец потребовал взыскать с автора поста 5 миллионов рублей в качестве компенсации.