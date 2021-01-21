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17:10   21 Января 2021
Армия

Путин подписал указ о назначении Бабича на должность замдиректора ФСВТС

Путин подписал указ о назначении Бабича на должность замдиректора ФСВТС

Михаил Бабич был назначен замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), пишут СМИ.

Указ о назначении экс-первого заместителя руководителя Минэкономразвития и бывшего посла в Минске на новую должность был подписан российским лидером Владимиром Путиным. Кроме того, Бабич получил воинское звание генерал-майора.

"Назначить полковника Бабича Михаила Викторовича заместителем директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству", — говорится в указе президента России.

Ранее Михаил Бабич с 2018 по 2019 годы занимал пост чрезвычайного и полномочного посла России в Республике Беларусь, после чего был первым заместителем министра экономического развития РФ.

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