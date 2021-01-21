Экс-супруга Алена Делона скончалась от рака

Французская актриса и режиссер Натали Делон умерла в возрасте 79 лет. О смерти французской актрисы сообщил ее сын Энтони Делон на своей страничке в Instagram.

Французская актриса и режиссер Натали Делон умерла в возрасте 79 лет. О смерти французской актрисы сообщил ее сын Энтони Делон на своей страничке в Instagram.

В соцсетях нет сведений о причинах гибели пожилой актрисы, однако издание Agence France-Presse указывает, что смерть наступила из-за быстропротекающего онкологического заболевания.

За свою карьеру Натали Делон (настоящее имя Франсин Канова), успела сняться примерно в 30 фильмах. Среди самых известных кинолент — фильм "Самурай", снятый в 1967 году. В нем исполнил главную роль Ален Делон. Актеры состояли в непродолжительном браке с 1964 по 1968 год. После развода Натали оставила фамилию мужа и продолжала сниматься в кино, после опробовала себя в амплуа режиссера и начала сама писать сценарии.