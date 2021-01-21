Экс-министра экономики Мордовии арестовали за мошенничество на 216 млн рублей

Бывшего первого зампреда правительства Республики Мордовия Владимира Мазова задержали по подозрению в хищении бюджетных средств. Ему грозит уголовная ответственность.

Бывшего первого зампреда правительства Республики Мордовия Владимира Мазова задержали по подозрению в хищении бюджетных средств. Ему грозит уголовная ответственность.

Суд Саранска решил отправиться в СИЗО экс-министра экономики, торговли и предпринимательства, обвиняемого в крупном мошенничестве. Фигурант пробудет под стражей минимум 40 суток, сообщает пресс-служба инстанции.

Следователи полагают, что чиновник причастен к преступлению, которое было совершено с 2017 по 2019 год. Подозреваемый, по мнению правоохранителей, якобы реализовал инвестиционный проект, а на самом деле действовал в интересах местного коммерческого банка.

Обвиняемый контролировал сделку, в ходе которое республика должна была приобрести комплекс "МордовЭкспоЦентр". Стоимость недвижимости была заведомо завышенной. В результате бюджет Мордовии потерял более 216 млн рублей.