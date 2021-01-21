Конституционный суд Молдавии назвал неправомерным закон о русском языке

Закон, признающий русский язык языком международного общения в Молдавии, назван неконституционным.

Закон, признающий русский язык языком международного общения в Молдавии, назван неконституционным.

Такое решение вынес Конституционный суд Молдавии.

"Решение является окончательным, не может быть опротестовано и вступает в силу в момент оглашения", – говорится в обнародованном решении суда.

Оппозиция запросила в КС оценку законности принятого ранее закона о признании русского языка языком международного общения. Один из инициаторов этого запроса Октавиан Цыку считает, что действующий закон ущемляет права граждан Молдавии, которые не говорят на русском.