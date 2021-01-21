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17:06   21 Января 2021
Политика

Конституционный суд Молдавии назвал неправомерным закон о русском языке

Конституционный суд Молдавии назвал неправомерным закон о русском языке

Закон, признающий русский язык языком международного общения в Молдавии, назван неконституционным.

Такое решение вынес Конституционный суд Молдавии.

"Решение является окончательным, не может быть опротестовано и вступает в силу в момент оглашения", – говорится в обнародованном решении суда.

Оппозиция запросила в КС оценку законности принятого ранее закона о признании русского языка языком международного общения. Один из инициаторов этого запроса Октавиан Цыку считает, что действующий закон ущемляет права граждан Молдавии, которые не говорят на русском.

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#закон #молдавия #русский язык

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