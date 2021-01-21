Соцсети призвали модерировать призывы к участию подростков в протестах

Роскомнадзор составит административные протоколы в отношении интернет-площадок за вовлечение подростков в противоправную деятельность.

Роскомнадзор составит административные протоколы в отношении интернет-площадок за вовлечение подростков в противоправную деятельность.

Об этом сообщила пресс-служба РКН. Ранее за модерацию в социальных сетях агитации и сообщений с призывами к участию в митингах попросили проконтролировать родители из Ассоциации родительских комитетов. Глава ассоциации Ольга Леткова выразила встревоженность ростом числа призывов к протестам, которые в интернете распространяют сторонники блогера Алексея Навального.

С ней солидарна член Общественной палаты РФ и директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Политик заявила, что недопустимо втягивать детей и подростков в политику и несанкционированные мероприятия. СМИ отмечают, что в социальных сетях распространяются видеоролики с призывом участвовать в несанкционированных митингах 23 января в знак поддержки Навального. Его сторонники требуют освобождения блогера и основателя признанного иноагентом в РФ "Фонда борьбы с коррупцией" из СИЗО.

В настоящее время Навальный находится в следственном изоляторе "Матросская тишина" и пробудет там до 15 февраля. В воскресенье, 17 января, его заключили под стражу в Шереметьево и доставили в химкинское отделение полиции. О задержании блогера распорядилась ФСИН, представители которой отметили, что Навальный неоднократно нарушал испытательный срок, назначенный ему судом по делу "Ив Роше".