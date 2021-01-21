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17:00   21 Января 2021
Россия

Стало известно о состоянии госпитализированного с коронавирусом Емельяненко

Стало известно о состоянии госпитализированного с коронавирусом Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко чувствует себя хорошо и идет на поправку. Об этом спортсмен рассказал на странице в Instagram.

Ранее стало известно, что Емельяненко госпитализировали с коронавирусом в клиническую больницу, которая остается стационаром первого эшелона для пациентов, заразившихся этой инфекцией.

«Всем спасибо, кто искренне переживает за мое здоровье. Самочувствие у меня сейчас хорошее, иду на поправку. Благодарен врачам и медицинскому персоналу за заботу и ваш нелегкий труд», — написал он.

В скором времени спортсмена выпишут из медучреждения, передает ТАСС со ссылкой на источник:

«У Федора пропало обоняние, была температура. Выявили двустороннюю пневмонию при коронавирусе. Но скоро он уже будет выписан, все позади».

44-летний Федор Емельяненко признается одним из самых известных спортсменов в истории смешанных единоборств. На счету его карьеры 39 побед и шесть поражений.

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