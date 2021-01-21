16:44 21 Января 2021Общество
Слушания по делу ЮКОСа в Нидерландах назначены на 5 февраля
Верховный суд Нидерландов проведет слушания по делу ЮКОСа, пройдут прения сторон в рамках рассмотрения дела.
Верховный суд Нидерландов проведет слушания по делу ЮКОСа, пройдут прения сторон в рамках рассмотрения дела.
Формат проведения заседания будет выбран в ближайшее время. Будут учтены ограничения, связанные с пандемии коронавирусной инфекции.Об этом заявила официальный представитель суда Теа Тьердема.
Международный арбитраж постановил в 2014 году выплатить со стороны России более $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям. Российская сторона обжаловала вердикт в окружном суде Гааги, который принял сторону РФ. Обязательства были сняты с РФ в 2016 году, но после опять восстановлены в 2020 году.
Ранее председатель Совфеда России Андрей Клишас объяснил, почему Российская Федерация не будет платить ЮКОСу десятки миллиардов долларов.