МИД Германии раскритиковал отказ компаний от "Северного потока – 2"

Немецкий министр Хайко Маас осудил санкции со стороны США против "Северного потока – 2"

Немецкий министр Хайко Маас осудил санкции со стороны США против "Северного потока – 2"

Маас рассказал, чем действия администрации Джо Байдена в отношении российского проекта отличаются от политики их предшественников. Министр подчеркнул, что тема санкций будет обсуждаться напрямую с администрацией нового президента США.

"Мы будем говорить об этом друг с другом — и в этом разница с предыдущим правительством. Тогда мы узнавали обо всем только из СМИ и не обсуждали друг с другом", — отметил дипломат.

Глава МИД ФРГ не назвал точной даты консультаций. Маас отметил, что понимает боязнь санкций некоторых компаний и их последующий выход из проекта.

"Северный поток – 2" представляет собой строительство двух ниток газопровода общей пропускной способностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Проект строится в территориальных водах Дании, Швеции и Финляндии.

Акционером проекта является "Газпром", реализацией занимается компания Nord Stream AG. Вашингтон, пытающийся навязать Европе поставки своего сжиженного природного газа, выступает против строительства трубопровода. Украина также является одним из противников проекта. Активную критику выражают власти Польши, Литвы и Латвии. Зимой 2019 года сенат США ввел санкции против участвующих в проекте компаний, сообщает РИА Новости.