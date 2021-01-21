Профессор ВШЭ рассказал, чем закончится гражданская война в США

Если в Соединенных Штатах развернется полноценная гражданская война, она может выйти за пределы страны.

В среду, 20 января, в Вашингтоне прошла церемония инаугурации демократа Джо Байдена, который стал новым президентом Соединенных Штатов. В свой первый рабочий день на посту американского лидера он уже успел подписать несколько важных документов и даже вернуть США в состав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Парижское соглашение по климату.

Несмотря на это, перед демократом стоит еще много задач, рассказал на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» кандидат политических наук, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев. По его мнению, самая главная проблема, стоящая перед Байденом – это не пандемия коронавируса, а внутренние разногласия в американском обществе и истеблишменте.

«Я не могу сказать, что Байдену нужно глобально навести порядок, но упорядочить внутреннюю ситуацию в США стоит. Команда пожилого Байдена, которая засыпала вчера [20 января] во время его торжественной речи, не решила самый главный вопрос – вопрос власти. А чтобы его решить, нужно переформатировать партийную и политическую систему в Америке. Да, Трамп улетел [во Флориду], но "трамписты" остались», — напомнил эксперт.

Политолог назвал главный нюанс сложившейся в стране ситуации: чем хуже у американцев будет идти внутриполитическое переформатирование, тем больше вероятность возникновения на территории США полноценной гражданской войны. Сейчас, отметил Евстафьев, эта гражданская война уже идет, но лишь в соцсетях и мессенджерах, где сторонников Дональда Трампа банят и закрывают им доступ к информации.

«При таких условиях есть риск того, что это гражданское противостояние сперва выйдет за пределы онлайна, а потом и вовсе выльется наружу, за пределы Соединенных Штатов. Под это дело американцы могут пытаться зачистить все и вся. <…> Внутри страны будут действовать так называемые реднеки [сельские жители США] – очень отмороженные ребята, у которых обычно во дворе закопано по стволу, и не по одному», — подытожил специалист.

Справка ПС

Церемония инаугурации Джозефа Байдена проходила на заднем крыльце Капитолия, который еще 6 января полностью захватили сторонники 45-го президента Дональда Трампа. Чтобы такого не повторилось вновь, в городе фактически объявили военное положение. Улицы перекрыли, в Вашингтон созвали 25 тысяч солдат Национальной гвардии США, а роль зрителей выполняли 200 тысяч американских флагов, воткнутых в газон.

«Политика Сегодня» уже писала о том, какие документы Джозеф Байден подписал в первый день своего президентства. Новый американский лидер пересмотрел ряд позиций, которых придерживался прошлый глава Белого дома. В их число вошел временный мораторий на аренду нефти и газа администрацией Трампа в Арктическом национальном заповеднике дикой природы и отмена президентского разрешения на строительство с Канадой нефтепровода Keystone XL.