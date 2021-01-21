Захарова призвала США включить телефонную связь в генконсульстве РФ

Власти США должны в кратчайшие сроки восстановить связь российскому генконсульству в Нью-Йорке. Об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

Власти США должны в кратчайшие сроки восстановить связь российскому генконсульству в Нью-Йорке. Об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

МИД России возмутился решением США отключить городские телефоны в генконсульстве РФ в Нью-Йорке.

По мнению Марии Захаровой, американские власти обязаны немедленно включить телефонную связь российским сотрудникам консульства.

Российское посольство в Америке также ранее направило ноту властям Соединенных Штатов с требованием оперативно установить имеющиеся проблемы со связью. Дипломаты назвали сложившуюся ситуацию неприемлемой.

США на обращение российского консульства ответили, что по вопросу связи россияне должны связываться с телефонной компанией.