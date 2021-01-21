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16:24   21 Января 2021
Политика

Экс-глава МИД Украины мечтает "выключить лампочки в Кремле"

Экс-глава МИД Украины мечтает "выключить лампочки в Кремле"

Украинским властям следует предоставить территорию страны Соединенным Штатам в качестве плацдарма для "противостояния" с Россией.

Такое заявление сделал бывший глава Министерства иностранных дел Украины Владимир Огрызко. В эфире местного телеканала он также рассказал о планах "потушить свет в Кремле".

По его мнению, Украина способна помочь американским военным в укреплении позиций на границе с Россией, а также в Черном море. Отдельно он оценил потенциал использования кибератак. Огрызко напомнил слова бывшего министра обороны Великобритании, который хотел "выключить лампочки в Кремле".

Ранее сообщалось, что украинские власти ведут борьбу с русским языком в стране. С 16 января вступили в силу нормы нового закона, который обязует использовать государственный язык в торговле и общепите.

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#россия #украина #кремль

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