Украинским властям следует предоставить территорию страны Соединенным Штатам в качестве плацдарма для "противостояния" с Россией.

Украинским властям следует предоставить территорию страны Соединенным Штатам в качестве плацдарма для "противостояния" с Россией.

Такое заявление сделал бывший глава Министерства иностранных дел Украины Владимир Огрызко. В эфире местного телеканала он также рассказал о планах "потушить свет в Кремле".

По его мнению, Украина способна помочь американским военным в укреплении позиций на границе с Россией, а также в Черном море. Отдельно он оценил потенциал использования кибератак. Огрызко напомнил слова бывшего министра обороны Великобритании, который хотел "выключить лампочки в Кремле".

Ранее сообщалось, что украинские власти ведут борьбу с русским языком в стране. С 16 января вступили в силу нормы нового закона, который обязует использовать государственный язык в торговле и общепите.