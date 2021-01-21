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16:35   21 Января 2021
Россия

Шварценеггер привился от коронавируса прямо в машине и попал на видео

Шварценеггер привился от коронавируса прямо в машине и попал на видео

Голливудский актер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер сделал прививку от коронавируса, не выходя из авто. Он призвал последовать его примеру, обратившись к подписчикам с фразой из фильма «Терминатор». Видеоролик 73-летний Шварцнеггер выложил в своем Instagram в среду, 20 января.

«Идем со мной, если хочешь жить!» — произнес актер культовую фразу.

 

На ролике видно, как  находится на пассажирском сидении своего внедорожника, а медик делает ему прививку через открытое окно. В комментрии к посту Шварценеггер заявил, что еще никогда не был так счастлив ждать в очереди. Он также указал, что получил вакцину на стадионе Dodgers Stadium в Лос-Анджелесе, который был превращен в большой прививочный пункт

В середине декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США одобрило регистрацию вакцины, разработанную  американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. После этого президент США Дональд Трамп заявил о начале вакцинации в течение суток.

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#прививка #шварценеггер #коронавирус

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