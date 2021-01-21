Шварценеггер привился от коронавируса прямо в машине и попал на видео

Актер призвал последовать его примеру, обратившись к подписчикам с фразой из фильма «Терминатор».

Голливудский актер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер сделал прививку от коронавируса, не выходя из авто. Он призвал последовать его примеру, обратившись к подписчикам с фразой из фильма «Терминатор». Видеоролик 73-летний Шварцнеггер выложил в своем Instagram в среду, 20 января.

«Идем со мной, если хочешь жить!» — произнес актер культовую фразу.

Арнольд Шварценеггер привился, не выходя из машины. Ещё и сделал это в стиле «Терминатора», повторив фразу «Идём со мной, если хочешь жить» pic.twitter.com/uvjGoTOVsL — Лента.ру (@lentaruofficial) January 21, 2021

На ролике видно, как находится на пассажирском сидении своего внедорожника, а медик делает ему прививку через открытое окно. В комментрии к посту Шварценеггер заявил, что еще никогда не был так счастлив ждать в очереди. Он также указал, что получил вакцину на стадионе Dodgers Stadium в Лос-Анджелесе, который был превращен в большой прививочный пункт

В середине декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США одобрило регистрацию вакцины, разработанную американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. После этого президент США Дональд Трамп заявил о начале вакцинации в течение суток.