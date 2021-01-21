16:09 21 Января 2021Политика
Президенты России и Финляндии обсудили совместную борьбу с коронавирусом
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с коллегой из Финляндии Саули Ниинисте. Об этом рассказал спикер Кремля Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с коллегой из Финляндии Саули Ниинисте. Об этом рассказал спикер Кремля Дмитрий Песков.
Главы государств поговорили о двустороннем сотрудничестве. Отдельно политики обсудили объединение усилий в сфере борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Также они затронули вопросы безопасности на евразийском континенте в области контроля над вооружениями.