Немецкий канцлер выступила за освобождение Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости освободить из-под стражи блогера Алексея Навального. Об этом она заявила на пресс-конференции в Берлине.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости освободить из-под стражи блогера Алексея Навального. Об этом она заявила на пресс-конференции в Берлине.

По ее словам, эту позицию поддерживает все Правительство ФРГ.

"Это было бы абсолютно верно и необходимо", — отметила политик.

Стоит отметить, что власти Германии сами выгнали блогера из страны. По мнению политолога Марата Гогуадзе, Навальному пришлось вернуться в Россию, потому что он надоел Берлину.