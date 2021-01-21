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16:08   21 Января 2021
Политика

Немецкий канцлер выступила за освобождение Навального

Немецкий канцлер выступила за освобождение Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости освободить из-под стражи блогера Алексея Навального. Об этом она заявила на пресс-конференции в Берлине.

По ее словам, эту позицию поддерживает все Правительство ФРГ.

"Это было бы абсолютно верно и необходимо", — отметила политик.

Стоит отметить, что власти Германии сами выгнали блогера из страны. По мнению политолога Марата Гогуадзе, Навальному пришлось вернуться в Россию, потому что он надоел Берлину.

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#россия #меркель #германия #навальный

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