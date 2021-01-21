16:08 21 Января 2021Политика
Немецкий канцлер выступила за освобождение Навального
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости освободить из-под стражи блогера Алексея Навального. Об этом она заявила на пресс-конференции в Берлине.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости освободить из-под стражи блогера Алексея Навального. Об этом она заявила на пресс-конференции в Берлине.
По ее словам, эту позицию поддерживает все Правительство ФРГ.
"Это было бы абсолютно верно и необходимо", — отметила политик.
Стоит отметить, что власти Германии сами выгнали блогера из страны. По мнению политолога Марата Гогуадзе, Навальному пришлось вернуться в Россию, потому что он надоел Берлину.