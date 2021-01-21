«Партия Роста» выразила обеспокоенность образовательным законопроектом Госдумы

Члены партии призывают подписать петицию против законопроекта, который рассматривают в Госдуме.

Депутаты Госдумы рассматривают законопроект, по которому образовательные организации должны согласовывать с Минобрнауки и Минпросвещения все международные договоры и всю работу с иностранными учеными. Кроме того, правительство начнет контролировать просветительскую деятельность, которая в законопроекте понимается максимально широко.

В «Партии Роста» на инициативу отреагировали болезненно и призвали своих сторонников поддержать петицию против упомянутых поправок, размещенную на сайте Change.org. Автором петиции выступил ученый-астрофизик, профессор РАН Сергей Попов.

«Мы считаем, что принятие поправок будет означать большой шаг к застою в образовании, — сообщил общественный омбудсмен в сфере образования, член федерального политического совета "Партии Роста" Амет Володарский. — Это опасная ретроградная тенденция, которая говорит о том, что чиновники пытаются контролировать и "зарегулировать" все сферы образования и воспитания».

По словам спикера, от новых запретов пострадают все: вузы (получат дополнительную бюрократическую процедуру согласования каждого договора), студенты (сократится доступ к международным образовательным программам и опыту иностранных ученых), школьники (сократится международный обмен), преподаватели (не смогут участвовать в международном научном обмене).

«Партия Роста» разделяет опасения известных ученых и преподавателей о негативных последствиях, к которым может привести изменение закона об образовании, что может обернуться новым этапом изоляции России, вызванной необдуманными действиями депутатов.