Корнилов: Крым указал республикам Донбасса верный путь в Россию

Луганская и Донецкая народные республики готовы провести повторный референдум о выходе из Украины, повторив путь Крыма, который 30 лет назад проголосовал за выход из УССР, а в 2014 подтвердил свое решение.

Луганская и Донецкая народные республики готовы провести повторный референдум о выходе из состава Украины, повторив путь Крыма, который 30 лет назад проголосовал за выход из УССР, а в 2014 подтвердил свое решение.

Такое мнение, выступая в рамках телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», высказал политолог, историк и журналист Владимир Корнилов.

«Это знаковый юбилей для крымчан, но и вообще для России, поскольку ровно 30 лет назад Крым, тогда находившийся в составе Украинской ССР, начал дорогу домой, в Россию. Длительную, мучительную, с кризисами порой, с вынужденными остановками, но, тем не менее, в конечном итоге тот факт, что Крым стал частью РФ, во многом и крымчане, и россияне обязаны тому референдуму», — заявил Корнилов.

При этом эксперт напомнил, что крымский референдум в январе 1991 года был проведен вопреки позиции Киева и Москвы – назло всем, чтобы восстановить свой автономный статус именно как субъекта СССР. И за это тогда проголосовали 93% крымчан, при невероятно высокой явке и сильнейшем давлении не только из Киева, но и из Москвы Горбачева-Ельцина. В Крыму тогда прошла репетиция всесоюзного референдума, который состоялся спустя пару месяцев, напомнил Корнилов.

Кроме того, эксперт отметил, что одним из важнейших факторов, повлиявших в 1991 году на позицию даже самых апатичных крымчан, стали украинские националисты, которые уже тогда озвучили лозунг «Крым будет украинским или безлюдным».

«Начались все эти «поезда дружбы» во главе с Витовичем и Корчинским, который и выдвинул этот лозунг, и это возбудило Крым очень сильно. Во многом из-за националистов пробудилось сознание крымчан, их самосознание того, что они русские, и что им угрожает в бандеровской Украине, где эти Витовичи и Корчинские будут править и рулить», — подчеркнул Владимир Корнилов.

Тогда, по его словам, очень многие в Москве и в Киеве смеялись над Корчинским и Витовичем, называя их маргиналами и считая, что их идеи не стоят внимания. Но спустя некоторое время оба они – и Дмитрий Корчинский, и Олег Витович – были избраны депутатами Верховной рады Украины. А теперь стало ясно, что выдвинутые ими 30 лет назад идеи, только уже в более радикальной форме, осуществляются на современной Украине.

При этом Корнилов напомнил о том, как именно Корчинский и Витович предлагали в украинизировать Крым.

«Я помню, публично объявили: за каждое русское слово рубить по пальцу, через несколько дней вся Украина будет говорить по-украински. Да, до пальцев сейчас не дошло, но этот закон о штрафах за каждое русское слово, по сути дела, начало осуществления того самого плана», — рассказал политолог.

Уже тогда жители Крыма показали жителям всего СССР путь, по которому им следует идти, и советские граждане пошли по нему, проведя референдум о сохранении Советского Союза в марте 1991 года. А позже – в 2014 году – Крым показал Донбассу, как выйти из состава Украины, добавил Корнилов.

В заключение эксперт напомнил о словах главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, выразившего готовность, провести еще один референдум. По его словам, повторный референдум мог бы стать выходом из кризиса, раз Украина все равно отказывается выполнять Минские соглашения, может быть она и международное сообщество согласятся дать жителям ДНР и ЛНР возможность еще раз в присутствии международных наблюдателей высказать свою волю.

«Только признайте. Признайте волю народа в конечном итоге, да отпустите Донбасс из своего состава», — подчеркнул Корнилов.

Напомним, после того, как в феврале 2014 года в Киеве в результате Евромайдана произошел государственный переворот, жители Донецкой и Луганской областей Украины отказались признать законность новой власти и весной того же года провели референдум о провозглашении независимости Донецкой и Луганской народных республик от Украины.

Киевские власти, однако, отказались прислушаться к воле народа и начали военную операцию против мятежного региона.

По данным ООН, с начала военных действий в зоне конфликта на Востоке Украины погибло более 15 тысяч человек.