Брюссель оскорбился отказом Лондона признавать дипломатический статус посла от ЕС

Посол от ЕС не может добиться полноценного дипломатического иммунитета в Великобритании.

Совет Европейского союза (ЕС) соберется в понедельник, 25 января, чтобы обсудить затянувшийся вопрос о предоставлении полноценного дипломатического статуса миссии в Великобритании. Об этом сообщает The Guardian. Лондон по-прежнему не собирается предоставлять послам ЕС все те полномочия. которые они имеют в других государствах в соответствии с Венской конвенцией.

В частности, речь идет о португальском дипломате Жуане Вале де Алмейде, который представляет Евросоюз в Великобритании. Он возглавляет делегацию от ЕС с февраля 2020 года, и с тех пор не обладает полным набором полномочий, которым наделен любой посол на территории другой страны. Ситуация могла измениться после Brexit, но англичане лишь подтвердили свою точку зрения.

В министерстве иностранных дел Великобритании объясняют это тем, что Европейский союз является международной организацией, а не государством, поэтому посол от ЕС не может быть наделен полноценным дипломатическим иммунитетом. Если Лондон пойдет на это, то создаст прецедент, а значит и другие международные организации (к примеру, СНГ или НАТО) тоже попросят о дипломатическом статусе для своих представителей.

В Форин-офис привели в пример Международную морскую организацию, которая числится в дипломатическом списке Великобритании, но не имеет полного дипломатического иммунитета.

В Лондоне настаивают на том, что такая позиция не порождена «евроскептицизмом». Однако в Брюсселе усомнились в таком утверждении. Делегаты от ЕС приравнены к дипломатам от суверенных государств в 142 странах мира. И только Великобритания отказывается следовать их примеру.

Официальные лица Европейского союза уже обвинили англичан в лицемерии. В 2010 году королевство подписало документ о предоставлении дипломатам ЕС «привилегий и иммунитета, эквивалентных тем, которые упоминаются в Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года». После Brexit Лондон может смело утверждать, что не связан этим соглашением, так как покинул состав Евросоюза.

«Борис Джонсон [премьер-министр Великобритании] и Доминик Рааб [глава британского МИД] решили не просто покинуть Евросоюз, но и оскорбить его. Отказ в полном дипломатическом статусе послу Евросоюза является самым последним оскорблением. Очень неразумно», — заявил британский журналист и член лейбористской партии Эндрю Адонис.

Справка ПС

Жуан Вале де Алмейда считается очень высокопоставленным дипломатом и представителем от Европейского союза. С 2015 по 2019 годы он занимал пост посла ЕС в ООН. До этого он четыре года представлял Евросоюз на территории США.

В июне 2016 года в Великобритании состоялся референдум по вопросу выхода страны из ЕС, инициированный бывшим премьер-министром Дэвидом Кэмероном. По его результатам, более 50% проголосовавших поддержали выход Великобритании из Европейского союза. Только спустя 4 года, в декабря 2020-го, Лондону и Брюсселю удалось согласовать условия торгового сотрудничества после Brexit.