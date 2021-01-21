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17:20   21 Января 2021
Весь мир

«День Америки» обернулся погромами. Как приняли Байдена за пределами Вашингтона

«День Америки» обернулся погромами. Как приняли Байдена за пределами Вашингтона

Инаугурация 46-го президента США Джо Байдена проходила 20 января в Вашингтоне под пристальным контролем 25 тысяч вооруженных солдат Национальной гвардии. Тщательной проверке подверглись и сами войска. Каждого обыскивали ФБР и секретные службы, чтобы исключить любые провокации. Вокруг здания Конгресса возвели высокие заборы.

Опасения американских властей связаны с событиями 6 января. Тогда сторонники экс-лидера страны Дональда Трампа штурмовали Капитолий, пытаясь воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов. В ходе протестов погибло 5 человек.

«День Америки» обернулся погромами. Как приняли Байдена вне Вашингтона

Несмотря на повышенные меры безопасности, в американской столице некоторые акции все же состоялись. Например, две девушки решились выйти в протрамповских кепках красного цвета прямиком к сторонникам движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны»).

Однако некоторые штаты отличились куда более разрушительными акциями протеста.

Сиэтл: разбитые окна и сожженные флаги

В Сиэтле зачинщиками погромов стали сторонники «Антифа» и Black Lives Matter. Известно, что бунтовщики блокировали движение в центре города, подожгли баннер, разбивали окна и разрисовывали стены.

 Активисты добрались и до американских флагов — их сжигали в знак протеста смене власти в стране.

Также протестующие разгромили несколько зданий в центральной части города. Больше всего досталось городскому суду и магазину Amazon.

Местная полиция сообщила о как минимум двух задержанных. Одну женщину из группы, которая находилась под наблюдением полиции, арестовали по обвинению в нападении. Еще один человек был взят под стражу за порчу имущества.

Портленд: слезоточивый газ и электрошокеры

В другом американском городе Портлэнд (штат Орегон) против вступления Байдена в должность президента выступили около 200 человек. По сведениям Fox News, зачинщиками беспорядков стали представители «Антифа» (летом 2020 Трамп хотел внести организацию в список террористических).

Демонстранты посчитали, что стране необходимы более быстрые изменения в политике, чем пообещал Байден. Одна группа атаковала здание местного офиса Демократической партии, разбив окна и нарисовав граффити внутри штаба. «Мы не хотим Байдена — мы хотим отмщения», — гласила надпись на одном из транспарантов. «Мстить» противники Байдена собирались за «полицейские убийства», «империалистические войны» и «фашистские убийства».

После инцидента полицейский департамент города арестовал 8 человек за порчу частного имущества. На погромы поспешили ответить и сами демократы. В заявлении они выразили разочарование относительно нанесенного штабу ущерба.

«Ничто из этого не должно умалять того факта, что сегодня радостный день для Америки», — говорится в заявлении.

Другая группа бунтовщиков напала на здание иммиграционной и таможенной службы США в Портленде. Протестанты кидали в здание камни и яйца, рисовали граффити. По сообщению сержанта полиции, у некоторых митингующих обнаружили перцовые пистолеты, нечто наподобие электрошокеров, а также большой нож.

В ходе протестной акции толпа активистов попыталась отобрать у одного из офицеров велосипед. Для разгона демонстрантов правоохранителям пришлось прибегнуть к слезоточивому газу.

«Эти манифестации могут повлиять на движение и доступ в район. Мы будем продолжать внимательно следить за этим событием», — пообещали в местной полиции.

Отмечается, что войск Нацгвардии на митингах не было.

Другие штаты: никто не пришел

Малочисленные акции протеста прошли в Джорджии, Мичигане, Нью-Гэмпшире и Флориде. Это обстоятельство несколько удивило местные власти. Ранее Федеральное бюро расследований предупреждало о том, что во всех 50 штатах могут участиться митинги с участием вооруженных людей. Спецслужбы якобы фиксировали «вызывающие беспокойство разговоры в сети» относительно мероприятий в день инаугурации.

Впрочем, как оказалось, в городе Конкорд в течение дня пришли только три сторонника Трампа. Они расположились с транспарантами у здания, где обычно заседает законодательное собрание Нью-Гэмпшира.

Один из баннеров представлял собой предвыборный плакат Трампа, где имя вице-президента Майка Пенса было зачеркнуто черным фломастером. По словам протестующего, все дело в том, что Пенс председательствовал на совместной сессии Конгресса США, когда утвердили избрание Байдена.

Затем мужчину сменили двое человек с самодельными плакатами, на которых было написано: «Мы любим тебя, президент Трамп».

В Лансинге (штат Мичиган) к местному Капитолию пришло четыре человека. На подобные акции протеста в Таллахасси (штат Флорида) и Атланте (штат Джорджия) также вышли несколько человек. Они выражали несогласие с итогами президентских выборов, на которых, по их словам, имели место массовые фальсификации.

Ранее «Политика Сегодня» подвела итог президентству Дональда Трампа и рассказала о том, как прошла инаугурация Джо Байдена.

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