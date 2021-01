«День Америки» обернулся погромами. Как приняли Байдена за пределами Вашингтона

В ряде американских штатов манифестанты громили здания, сжигали национальные флаги и атаковали местную полицию.

Инаугурация 46-го президента США Джо Байдена проходила 20 января в Вашингтоне под пристальным контролем 25 тысяч вооруженных солдат Национальной гвардии. Тщательной проверке подверглись и сами войска. Каждого обыскивали ФБР и секретные службы, чтобы исключить любые провокации. Вокруг здания Конгресса возвели высокие заборы.

Опасения американских властей связаны с событиями 6 января. Тогда сторонники экс-лидера страны Дональда Трампа штурмовали Капитолий, пытаясь воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов. В ходе протестов погибло 5 человек.

Несмотря на повышенные меры безопасности, в американской столице некоторые акции все же состоялись. Например, две девушки решились выйти в протрамповских кепках красного цвета прямиком к сторонникам движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны»).

Однако некоторые штаты отличились куда более разрушительными акциями протеста.

Сиэтл: разбитые окна и сожженные флаги

В Сиэтле зачинщиками погромов стали сторонники «Антифа» и Black Lives Matter. Известно, что бунтовщики блокировали движение в центре города, подожгли баннер, разбивали окна и разрисовывали стены.

Активисты добрались и до американских флагов — их сжигали в знак протеста смене власти в стране.

Antifa celebrate the inauguration of Joe Biden in Seattlepic.twitter.com/kvZXLOHjXv — ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 21, 2021

Также протестующие разгромили несколько зданий в центральной части города. Больше всего досталось городскому суду и магазину Amazon.

After Antifa/BLM protestors smashed windows of the courthouse downtown and some businesses like the Amazon Go store, Seattle police arrive @KennRWeeks @cspanwj pic.twitter.com/ljzVp2q6yI — Bill Badey (@10903) January 21, 2021

Местная полиция сообщила о как минимум двух задержанных. Одну женщину из группы, которая находилась под наблюдением полиции, арестовали по обвинению в нападении. Еще один человек был взят под стражу за порчу имущества.

Seattle: #Antifa trash the streets as they march around and smash up businesses and buildings. pic.twitter.com/dx02fBxzN8 — Andy Ngô (@MrAndyNgo) January 21, 2021

Портленд: слезоточивый газ и электрошокеры

В другом американском городе Портлэнд (штат Орегон) против вступления Байдена в должность президента выступили около 200 человек. По сведениям Fox News, зачинщиками беспорядков стали представители «Антифа» (летом 2020 Трамп хотел внести организацию в список террористических).

Демонстранты посчитали, что стране необходимы более быстрые изменения в политике, чем пообещал Байден. Одна группа атаковала здание местного офиса Демократической партии, разбив окна и нарисовав граффити внутри штаба. «Мы не хотим Байдена — мы хотим отмщения», — гласила надпись на одном из транспарантов. «Мстить» противники Байдена собирались за «полицейские убийства», «империалистические войны» и «фашистские убийства».

????????????#US: Anarchists in #Portland, #Oregon, marched in protest of the #Inauguration2021 of Joe Biden yesterday. The banner reading, “We Don’t Want Biden, We Want Revenge,” was first unfurled after the election was called in favor of Biden by US media outlets: (???? via @th1an1) pic.twitter.com/ppRwPEmGbD — The WannabeWonk (@PotempkinBrain) January 21, 2021

После инцидента полицейский департамент города арестовал 8 человек за порчу частного имущества. На погромы поспешили ответить и сами демократы. В заявлении они выразили разочарование относительно нанесенного штабу ущерба.

«Ничто из этого не должно умалять того факта, что сегодня радостный день для Америки», — говорится в заявлении.

Surprise Surprise ... RT @disclosetv: JUST IN - Antifa in Portland is currently smashing out the windows of the headquarters of the Democratic Party of Oregon.pic.twitter.com/aycc2FoZmG — olsei0506 (@Steffen1de) January 21, 2021

Другая группа бунтовщиков напала на здание иммиграционной и таможенной службы США в Портленде. Протестанты кидали в здание камни и яйца, рисовали граффити. По сообщению сержанта полиции, у некоторых митингующих обнаружили перцовые пистолеты, нечто наподобие электрошокеров, а также большой нож.

Portland: Watch shocking footage of #antifa smashing up the Democratic Party of Oregon headquarters. They bring weapons while their comrades use umbrellas to block surveillance video. Video by @Julio_Rosas11. #PortlandRiots pic.twitter.com/KdNNRgIEV0 — Andy Ngô (@MrAndyNgo) January 20, 2021

В ходе протестной акции толпа активистов попыталась отобрать у одного из офицеров велосипед. Для разгона демонстрантов правоохранителям пришлось прибегнуть к слезоточивому газу.

«Эти манифестации могут повлиять на движение и доступ в район. Мы будем продолжать внимательно следить за этим событием», — пообещали в местной полиции.

Portland: #Antifa try to steal an officer’s bicycle after he confiscated a knife from one of them. #PortlandRiots pic.twitter.com/GszVPPJoMr — Andy Ngô (@MrAndyNgo) January 21, 2021

Отмечается, что войск Нацгвардии на митингах не было.

Другие штаты: никто не пришел

Малочисленные акции протеста прошли в Джорджии, Мичигане, Нью-Гэмпшире и Флориде. Это обстоятельство несколько удивило местные власти. Ранее Федеральное бюро расследований предупреждало о том, что во всех 50 штатах могут участиться митинги с участием вооруженных людей. Спецслужбы якобы фиксировали «вызывающие беспокойство разговоры в сети» относительно мероприятий в день инаугурации.

Впрочем, как оказалось, в городе Конкорд в течение дня пришли только три сторонника Трампа. Они расположились с транспарантами у здания, где обычно заседает законодательное собрание Нью-Гэмпшира.

Lansing / Phoenix / Sacramento / Tallahassee pic.twitter.com/d0tZvesNNt — Mike Cooper (@NoTheOtherLeft) January 20, 2021

Один из баннеров представлял собой предвыборный плакат Трампа, где имя вице-президента Майка Пенса было зачеркнуто черным фломастером. По словам протестующего, все дело в том, что Пенс председательствовал на совместной сессии Конгресса США, когда утвердили избрание Байдена.

Затем мужчину сменили двое человек с самодельными плакатами, на которых было написано: «Мы любим тебя, президент Трамп».

В Лансинге (штат Мичиган) к местному Капитолию пришло четыре человека. На подобные акции протеста в Таллахасси (штат Флорида) и Атланте (штат Джорджия) также вышли несколько человек. Они выражали несогласие с итогами президентских выборов, на которых, по их словам, имели место массовые фальсификации.

Ранее «Политика Сегодня» подвела итог президентству Дональда Трампа и рассказала о том, как прошла инаугурация Джо Байдена.