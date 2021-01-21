Мобильное приложение может дополнить электронный паспорт уже в 2021 году

Воспользоваться мобильным приложением к электронному паспорту москвичи смогут уже в 2021 году. Электронные паспорта планируется ввести в столице в декабре.

Воспользоваться мобильным приложением к электронному паспорту москвичи смогут уже в 2021 году. Электронные паспорта планируется ввести в столице в декабре.

Об этом сообщил первый заместитель главы МВД России Александр Горовой.

"На базе документов с электронным носителем в четвертом квартале [этого года] по инициативе мэра столицы будет реализован проект мобильного приложения к паспорту с обозначением перечня услуг, которые будут предоставляться гражданам", — сообщил замглавы МВД.

Электронный паспорт гражданина планируется запустить в пилотной версии в декабре 2021 года в столице. Электронный документ обеспечит москвичей квалифицированной электронной подписью.