Судно-трубоукладчик "Академик Черский" взяло курс на Германию

Возможный достройщик газопровода "Северный поток – 2" судно "Академик Черский" направилось на германский пост Висмар.

Возможный достройщик газопровода "Северный поток – 2" судно "Академик Черский" направилось на германский пост Висмар.

Ранее санкции ввели против трубоукладочной баржи "Фортуна". Она находилась на якорной стоянке порта в перерыве между работами по укладке газопровода.

Ориентировочно "Академик Черский" прибудет в порт Висмар 23 января. С 12 января судно находилось в водах Калининградской области.