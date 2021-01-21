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15:29   21 Января 2021
Экономика

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" взяло курс на Германию

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" взяло курс на Германию

Возможный достройщик газопровода "Северный поток – 2" судно "Академик Черский" направилось на германский пост Висмар.

Ранее санкции ввели против трубоукладочной баржи "Фортуна". Она находилась на якорной стоянке порта в перерыве между работами по укладке газопровода.

Ориентировочно "Академик Черский" прибудет в порт Висмар 23 января. С 12 января судно находилось в водах Калининградской области.

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#россия #германия #СП-2 #Академик Черский

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