Бывшая жена Джигарханяна назвала причины разрыва с режиссером

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что ей больно вспоминать о причинах расставания с бывшим мужем, которого она любила практически с детства.

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что ей больно вспоминать о причинах расставания с бывшим мужем, которого она любила практически с детства.

Супруги развелись в 2017 году после череды скандалов. Джигарханян обвинил Цымбалюк-Романовскую в махинациях, а та, в свою очередь, подала на развод. Осенью того же года артистка, скрываясь в Тбилиси, в интервью Андрею Малахову назвала факт хищения неправдой и заявила, что ничего не имеет против официальной санкционированной проверки периода ее деятельности в театре.

В интервью для шоу "Алена, блин!" пианистка призналась, что не обижена на бывшего мужа и не винит себя в его смерти. На вопрос о причинах расставания, Цымбалюк-Романовская предположила, что Джигарханян просто поверил в ложь, которую ему внушили о ней.

"Ему внушили, что я что-то украла, что-то переводила, оформляла и меня нужно посадить в тюрьму… Это все вложили в его не совсем здоровую голову. У него не было альтернативных источников", — поделилась она.

Пианистка подчеркнула, что в последние годы жизни Джигарханян был не совсем адекватен. У него начались серьезные проблемы со здоровьем и психикой. Его больной ум верил почти во все сплетни.