Сатановский оценил провозглашение Японией суверенитета над Южными Курилами

Японский премьер-министр Есихидэ Суга на днях провозгласил суверенитет Японии над Южно-Курильскими островами, хотя на их реальный статус это заявление никак не повлияло.

Японский премьер-министр Есихидэ Суга на днях провозгласил суверенитет Японии над Южно-Курильскими островами, хотя на их реальный статус это заявление никак не повлияло.

Об этом в личном Telegram-канале пишет президент Института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский, отмечая, что в России на слова японского премьера особо не обратили внимания.

Острова, о которых идет речь, по окончании Второй мировой войны стали частью России и по-прежнему ею остаются.

«Более того, они в последние годы изрядно укреплены и готовы к каким угодно попыткам проведения в их районе военных провокаций. Хоть вместе с американцами их японцы у нас могут попробовать отнять, хоть порознь, неважно», — напоминает эксперт.

А если японским политикам так хочется голословно распространять свой суверенитет, они могу не ограничивать себя и объявить о суверенитете Японии над всей Курильской грядой, а заодно над Чукоткой, Камчаткой и Приморьем. Также японцы могут назначить своего префекта во Владивостоке, который они в годы Гражданской войны оккупировали вместе с американцами.

У нового японского премьер-министра очень богатая фантазия, отмечает Сатановский. Таким манером он может распространить суверенитет Японии на все территории, которые в ходе двух мировых войн хоть на какое-то время находились под контролем ее войск.

«Почему нет? Там и Бирма, и Китай с Тайванем, и Сингапур, и вся Юго-Восточная Азия, и бывшие колонии Германии в Тихом океане, и масса всякого разного островного в Южных морях, что она у англичан, голландцев и американцев отжала. Куда интереснее, чем какие-то Южные Курилы. Империя, так империя. Чего стесняться», — иронизирует эксперт.

При этом японский премьер-министр Есихидэ Суга, видимо не знает, что в конце Второй мировой войны союзники Советского Союза по антигитлеровской коалиции, обсуждая будущее Японии, предлагали Сталину забрать весь остров Хоккайдо и большую часть острова Хонсю. Спустя какое-то время союзники –Великобритания и США – кинули СССР, отмечает Сатановский, и это предложение стало неактуальным, но сделанное ими предложение было запротоколировано, к тому же остались карты с соответствующими пометками.

«Москве нужно в ответ на порыв души японского премьера по части Южных Курил, распространить СВОЙ суверенитет на эти территории?» — рассуждает эксперт в заключение.

А то, по его словам, похоже, что японскому премьер-министру, захотелось приключений, а Россия после возвращения Крыма в свой состав уже давно ни на что не распространяла свой суверенитет.