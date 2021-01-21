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15:28   21 Января 2021
Россия

Спортсмена Федора Емельяненко госпитализировали с коронавирусом

Спортсмена Федора Емельяненко госпитализировали с коронавирусом

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко госпитализирован с коронавирусом. Об этом РИА Новости сообщили в медицинском учреждении, где сейчас находится спортсмен.

Сообщается, что Емельяненко поместили в московскую клиническую больницу №52. Она специализируется на лечении пациентов с COVID-19. Собеседница агентства не уточнила, каково состояние пациента.

Больница №52 является стационаром первого эшелона для пациентов с пандемией коронавирусной инфекции.

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#госпитализация #емельяненко #чемпион мира #коронавирус

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