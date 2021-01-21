15:28 21 Января 2021Россия
Спортсмена Федора Емельяненко госпитализировали с коронавирусом
Сообщается, что чемпион мира находится в стационаре первого эшелона.
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко госпитализирован с коронавирусом. Об этом РИА Новости сообщили в медицинском учреждении, где сейчас находится спортсмен.
Сообщается, что Емельяненко поместили в московскую клиническую больницу №52. Она специализируется на лечении пациентов с COVID-19. Собеседница агентства не уточнила, каково состояние пациента.
Больница №52 является стационаром первого эшелона для пациентов с пандемией коронавирусной инфекции.